مأساة عائلة سورية نجوا من زلزال تركيا فماتوا في حريق أثناء التدفئة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يمكن لقوة الوقوف أمام قدر الله، أو الهروب من موعد الموت مهما بلغت المحاولات، هذا ملخص ما حدث مع عائلة سورية من 7 أشخاص، إذ نجت من الزلزال المدمر في تركيا قبل أن تلتهمهم النيران في النهاية، لتكتب نهاية مأساوية لأسرة لم يقوَ عليهم الزلزال، ورحلوا ضحية النيران.

مأساة عائلة سورية.. 5 أطفال نجوا من الزلزال فالتهمتهم النار

لم تتوقع الأسرة المكونة من زوجين وأطفالهما الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة، إن النجاة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، فجر السادس من فبراير الحالي، بعدما فرت من منطقة نوردايفي محافظة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية، إن الأمر لم يعد أمانًا بعد، إذ توفي أفراد تلك العائلة السورية، اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق في منزل لجأوا إليه وسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال.

ماتوا بسبب التدفئة

في تمام الساعة الثالثة، حيث تنام الأسرة اشتعل الحريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير، لتلفظ الأسرة أنفاسها الأخيرة، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين من الأقارب في الحريق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

إذ أظهرت لقطات مصورة المنزل المحترق، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

زلزال أسطنبول المتوقع كارثة

وكانت صحيفة «حرييت» التركية، أكدت اليوم، أن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرق البلاد، ومن المقرر إنه سيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية لتركيا.

وتابعت الصحيفة التركية، بأنه وفقا لخبراء الزلازل، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق الخسائر التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلاً عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية».