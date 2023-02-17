كل ما تريد معرفته عن الخرف الجبهي الصدغي.. أصيب به بروس ويليس

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة يعيش بها محبي الممثل الأمريكي بروس ويليس، بعدما أعلنت أسرته في بيان صادر عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مُصاب بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وتسبب في فقدانه القدرة على الكلام، والذي كان سببا في اعتزاله التمثيل والفن بعد ثبوت إصابته بالحبسة الكلامية، التي أدت لتدهور حالته الصحية حاليًا.

وينشر «هُن»، كل ما تريد معرفته عن الخرف الجبهي الصدغي من حيث الأعراض.

كل ما تريد معرفته عن الخرف الجبهي الصدغي

وأسرة الفنان الأمريكي بروس ويليس، بإن الأطباء في العام الماضي، شخصوا حالته بإنه يعاني من مرض فقدان القدرة على الكلام، ما يتسبب له مشاكل أثناء التحدث، وفق «سكاي نيوز عربية» وهو ما يعرف بالخرف الجبهي الصدغي.

ووفق البيان الذي نشرته الأسرة كان أمس الخميس، والذي قالت خلاله: «رغم أن هذا مؤلم، فإنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية، هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص».

وورد في البيان أيضا أنه لا توجد علاجات للخرف الجبهي الصدغي، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة، مع تطور حالة بروس نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث».

وخلال السطور التالية معلومات عن مرض الحبسة الكلامية أو الخرف الجبهي الصدغي، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

مرض الحبسة الكلامية

الحبسة الكلامية هو اضطراب يؤثر في طريقة التواصل مع الأخرين، وكذلك طريقة الكتابة وفهم اللغة المنطوقة والمكتوبة، والذي ربما يحدث بسبب تعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، وتسبب ورم بطيء في الدماغ.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي

السكتة الدماغية

ورم في الدماغ

التحدث بجمل قصيرة أو غير كاملة

التحدث بجمل ليس لها معنى

استبدال كلمة بأخرى أو استبدال صوت بصوت آخر.

التحدث بكلمات لا يمكن التعرف عليها.

صعوبة إيجاد الكلمات.

عدم فهم محادثة الآخر.

ينعدم فهم ما يقرأه.

كتابة جُمل لا معنى لها.