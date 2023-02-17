كل ما تريد معرفته عن مرض «رئة الفشار».. كاد أن ينهي حياة فتاة بسبب «الفيب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فتاة في العشرين من عمرها، أصيبت بمرض مميت كاد أن يُنهي حياتها، اخترق أجهزة التنفس والرئة، نتيجة العادة السيئة التي داومت عليها لمدة عام ونصف، إذ كانت تُدمن السجائر الإلكترونية «الفيب»، والتي أصابتها بمرض التهاب القصيبات المسد، أو ما يُعرف باسم «رئة الفشار»، إذ وصل الأمر معها لتدخين نحو 140 سيجارة في الأسبوع.

الشاب البريطانية «آبي»، لم تكن من هواة التدخين قبل صيف 2021، فالأمر بدأ معها على سبيل التجربة لاستنشاق «الفيب»، حتى وقعت أسيرة لتلك العادة التي تضر بالصحة، إذ أصبحت تُدخن خرطوشة كاملة كل يوم، والتي قالت عن تجربتها: «قبل عام ونصف بدأت التدخين الإلكتروني، كنت أعتقد بأنني يمكنني التخلص منه في أي وقت، لكنني ارتبطت بها حتى أثناء القيادة والنوم».

وفيما يخص تفاصيل تعرضها لأزمة صحية، قالت: «اكتشفت إصابتي بـرئة الفشار، وسألوني إذا كنت استخدم السجائر الإلكترونية، التي تسببت في إصابتي بالجيوب الهوائية في الرئة»، وفق «ديلي ميل البريطانية».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، ما هو مرض رئة الفشار بعد إصابة فتاة بريطانية به؟.

مرض رئة الفشار

يعتبر مرض رئة الفشار، هو نوع نادر من أمراض الرئة ينجم عن التهاب في القصيبات، أصغر الممرات الهوائية في الرئتين، على شكل ندوب، كما يعتقد العلماء بأنه به مادة كيميائية تسمى «ثنائي الأسيتيل»، التي توجد في تبغ السجائر الإلكترونية والتي تُحظر في بريطانيا بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي لمنتجات التبغ عام 2016، كما إنه يسبب العدوى التنفسية الشديدة.

كما إن المصاب بهذا المرض يحتاج إلى رعاية مدى الحياة للسيطرة على أعراضهم، كما يُنصح بتجنب الهواء الملوث ودخان السجائر ومخالطة المرضى، وفق موقع«مايو كلينيك الطبي».

أعراض مرض رئة الفشار

السعال الجاف

سرعة في التنفس.

تهيج مستمر في الجلد

تهيج في العينين أو الفم أو الأنف.

ألم في الصدر.

ضيق وصعوبة في التنفس

التعب العام، دون سبب واضح.

التعرّق الليلي.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وحدد الدكتور محمود عبدالله، استشاري الأمراض الصدرية، أضرار وخطورة تدخين السجائر الإلكترونية على الصحة، لـ«هُن»، قائلا: «تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الصحة والرئة، كما تزيد من الولادة المبكرة عند السيدات، مع تشنجات في الرئتين، ومشاكل في الدورة الدموية، وجفاف في الفم مع الإسهال الشديد وكوابيس أثناء النوم، وتزيد من الإصابة بالنوبات القلبية».