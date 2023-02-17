استشاري جلدية يحدد عدد مرات غسل شعر الرضيع في الشتاء: تجنبي أمراض فروة الرأس

القاهرة - سمر حسين - صحة

أفعال خاطئة تقوم بها الأمهات كل يوم في روتين التعامل مع نظافة الأطفال وتربيتهم ربما لا يدري البعض منهم بأنها تؤثر بالسلب على صحتهم وتجعلهم عرضة للمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، تحديدا في روتين العناية بالبشرة والشعر والاستحمام، إذ تخشى الأمهات تعرض أطفالهن للإصابة بنزلات البرد الشديدة أو الإنفلونزا، ما يجعلها تقوم ببعض العادات ظنًا منها بأنها بتلك الطريقة تحميهم من الامراض.

حدد الدكتور هاني الناظر، ‎أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎ ،‎الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎، نصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال في فصل الشتاء، وحذر من بعض الأفعال التي تقوم بها البعض منهم وتؤثر على صحتهم وتعرض حياتهم للخطر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت كالتالي: «خطأ كبير تقع فيه عدد من الأمهات في أيام الشتاء، والتي تتسبب في مشاكل كبيرة تضر بجلد الأطفال وخطر على البشرة والشعر».

أخطاء تدمر صحة الأطفال تقع فيها الأمهات

ومن بين وصايا الدكتور هاني الناظر، للأمهات في فصل الشتاء، خطورة غسل شعر الأطفال مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، والذي قال عنها: «أمر خاطئ تقع فيه الكثير من الأمهات، والذي ينتج عنه تجمع الدهون وتكون القشرة في فروة الرأس والتي تتجمع عليها أنواع من الفطريات المؤذية كما ان الدهون والقشرة تؤدي لقيام الطفل مضطرا بحك فروة رأسه باستمرار وبالتالي تحدث بها جروح قد تتلوث بأنواع من البكتريا».

وأشار الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎، الأضرار الناتجة عن تكون البكتيريا في شعر الأطفال، مضيفًا: «تتسبب بالإصابة بالدمل والخراج ومضاعفاته».

غسل شعر الأطفال بانتظام كل يوم

ووجه تحذير للأمهات للحفاظ على بشرة وشعر الأطفال خلال فترة الشتاء، قائلًا:« احذر الأمهات من ترك فروة رأس الأطفال وشعرهم بدون غسيل فترات طويلة والحرص علي غسلها بانتظام يوم بعد يوم ليلا وليس نهارا حرصا علي سلامتهم».