طبيب يوضح أسباب ظهور حبوب الظهر: «آثار جانبية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد المشكلات التي نصاب بها في جلدنا، فتكون مزعجة خاصة للفتيات في سن المراهقة، فيبدأ الظهور على أجسامهن بعض الحبوب متعددة الأحجام، ويكون ذلك في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في الظهر ويعد ظهور الحبوب في هذا المكان مزعج لأنه يجعل صاحبته تخجل من إظهار ظهره أمام الآخرين، هناك العديد من الأسباب التي تسبب في ظهور الحبوب في الظهر سنوضحها لكم في السطور القادمة.

حب الشباب أبرز الأسباب

قال أستاذ الأمراض الجلدية طب القصر العيني، عمر عزام، إنه تتعدد أسباب ظهور الحبوب في الظهر، ويعد من أهمها وأبرزها هو أن تكون حب الشباب، لأنه يعد من أشهر أمراض العالم التي تظهر في الظهر، وذلك لأنه أحد مناطق الجسم التي تحتوي على الغدد الدهنية.

أضاف أنه يوجد أسباب أخرى، ففي البلاد الحارة والتي تعد مصر أحدهم، تكون حبوب الظهر هي عبارة عن «الحمونيل»، كما يكون هناك العديد الأسباب التي تسبب في ظهور حبوب الظهر هو الإصابة بالعديد من الأمراض التي تنحصر بين العدوات والالتهابات والبكتيريا في بويصلات شعر الظهر وجدورها، وكذلك الأمراض العديد من الأمراض المناعية التي يصعب حصرها، تسبب ظهور الحبوب في الظهر.

وأشار إلى أن الحساسيات أيضًا، فالإصابة بها تؤدي إلى ظهور حبوب الظهر، وتكون ناتجة عن ارتداء الأصواف أو ملابس شخص أخر أو أن تكون غير نظيفة، وكذلك الاحتكاك معها، والتعرق الشديد، ويعد تراكم الجلد الميته وزيوت الجسم داخل مسام شعر الظهر يسبب ظهور الحبوب، هناك بعض الأطعمة تتسبب في ظهور حبوب الظهر، وزيادة الدهون تساعد أيضًا، من الآثار الجانبية لبعض الأدوية هو ظهور حبوب الظهر، فلا يكون هناك سبب بعينه مصدر ظهور الحبوب.