الامارات | ولادة حمل بـ 6 أرجل في مزرعة بساكسونيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة ولد في ولاية ساكسونيا الألمانية حمل بستة أرجل.

وقال المربي بيرند تينتير امس «لقد أرادت فقط أن تعيش من البداية، ونحن نمنحها الآن الفرصة للقيام بذلك»، وأضاف أنه تم إطلاق اسم دوللي على الحمل.

وتابع أن دوللي كانت تجد صعوبة في الرضاعة والوقوف من تلقاء نفسها، ولذلك تم ربط إحدى ساقيها بضمادة.

وأوضح «حسب د ب ا» أن الطبيب البيطري قام بفحص الحمل ولم يجد أي مشاكل أخرى بخلاف العيب الخلقي، مضيفا أن دوللي بصحة جيدة.

وكان يعتقد أن دوللي ولدت بستة أرجل بسبب ما يسمى بفيروس شمالنبرج، الذي ينتقل عن طريق الحشرات.

وفي حال إصابة الأغنام الحامل بالعدوى، يمكن للفيروس أن يدخل الرحم ويسبب تشوهات في الجنين.