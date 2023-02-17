طرق التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش.. «بالماء واليد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل العسل طبيعي أم مغشوش ومجرد سكر وماء؟ هو السؤال الأكثر إلحاحا على ربة المنزل، والتي تحرص دوما على شرائه لما فيه من منافع غذائية كبيرة للأسرة وللأطفال، فملعقة من العسل والليمون يوميا ترفع المناعة، وتقي من الفيروسات المختلفة، وقدمت خبيرة التغذية سارة فريد، عددا من القواعد للكشف عن العسل الأصلي والغشوش.

كيفية التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش؟

واحدة من أسهل الطرق هو وضع قطرة من العسل الأبيض على طرف الإصبح، سيظل كما هو دون أن يذوب، وإنما العسل الغشوش يذوب ويسيح بسهولة ويمكن أن تتساقط تلك القطرات عن اليد، واللون ليس له علاقة بهل العسل أصلي أم مغشوش.

واحدة من أسهل وأسرع الطرق هي وضع ملعقة من العسل الأبيض في كوب من الماء، وتركه عدة دقائق، ستلاحظين أن العسل رقد في قاع الكوب ولم يندمج نهائيا مع الماء، وأصبح كتلة واحدة، وكذلك فاصل واضح بينه وبين الماء في الأعلى.

الكشف عن العسل بوضعه في أطباق

يمكنك وضع ملعقة من العسل الأبيض، والسكر بالماء ملعقة في طبق صغير، واتركيه خارج الثلاجة لفترة من الوقت، ستجدين أن النمل يتجمع عند الماء والسكر بسرعة شديدة جدا، وإنما ينتبه النمل بسرعة للطبق الذي يوجد فيه العسل الغشوش السكر بالماء.