طريقة عمل الدجاج الإيطالي بالبارميزان والمارينارا.. «طريقة سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر وجبة الدجاج الإيطالي بالبارميزان والمارينار من الوصفات الشهيرة، وهي عبارة عن دجاج بالبقسماط يُغطي بصلصة الطماطم ويعلوه جبن الموزاريلا والبارميزان أو أحيانًا جبن البروفولون، ويمكن تناوله غالبًا مع المعكرونة السباجتي، أو كمقبلات.

مكونات الدجاج الإيطالي بالبارميزان والمارينارا

4 صدور دجاج مقطع أنصاف

2 كوب بقسماط

كوب دقيق

بيضتان

¾ كوب جبن البارميزان مبشور

200 جم جبن موزاريلا مقطع شرائح

كوب من صلصة المارينارا الجاهزة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

الزيت حسب الحاجة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

لعمل وصفة الدجاج الايطالي بالبارميزان اولا احضري وعاء اخلطي الدقيق، والفلفل الأسود، والملح.

في الخطوة التالية احضري وعاء آخر، اخفقي فيه البيض، ثم في وعاء ثالث، اخلطي البقسماط وبودرة الثوم، ونصف كوب جبن البارميزان.

في إناء على درجة حرارة متوسطة، سخني الزيت، ثم اغمسي قطع الدجاج بالتوالي بخليط الدقيق، والبيض المخفوق، ومن ثم خليط البقسماط.

اقلي قطع الدجاج بالزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبياً، وعندما تنضج قطع الدجاج اخرجيها من الزيت وضعيها على ورق ماص للمادة الدهنية في طبق التقديم.

أضيفي ربع كوب من صلصة المارينارا على كل قطعة دجاج وزيدي شرائح الموزاريلا على الوجه ثم قدميها.