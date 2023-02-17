أسباب رائحة الفم الكريهة.. طرق بسيطة للتخلص منها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات يعانين من مشاكل في الفم التي تتسبب في روائح كريهة، يمكن أن تصيبهن بالإحراج،

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أسباب رائحة الفم الكريهة التي يعاني منها البعض، كالتالي:

أسباب رائحة الفم الكريهة

- إهمال صحة الفم

- التبغ ومشتقاته

- تناول بعض الاطعمة مثل البصل والثوم

- جفاف الفم

- عدم الاعتناء بنظافة أطقم الأسنان.

- يمكن أن تعود لأسباب أخرى من بينها اضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين.

الدكتور عمر محمود، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، لـ«هُن»، أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق علاجها، إذ قال: «من الأسباب الأساسية هي عدم المحافظة على تنظيف الأسنان باستمرار كل يوم، مع تناول الحلوى التي تعمل على التسوس، بخلاف الاصابة بإلتهابات الجيوب الأنفية أو الحلق، مع الاصابة بإرتجاع في المريء».

نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

وعن طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة، قال استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، بإنه يمكن من خلال الطرق المنزلية، كالتالي:« أنصح بتناول البقدونس كل صباح كونه يحتوي على نسب عالية من مادة الكلوروفيل، من خلال مضغه جيدًا الذي له تأثير كبير على تقليل رائحة الفم الكريهة».

شرب المياه باستمرار

يؤدي عدم الاستمرار على شرب المياه طوال الوقت، على جفاف الفم والحلق، ما يمكن أن يتسبب في رائحة الفم الكريهة، إذ يساعد الماء على ترطيب الفم دائمًا وتشجيع إفراز اللعاب.

الشاي الأخضر

من الملفت بإن تناول الشاي الأخضر، واحد من المشروبات التي يفضل الكثير تناولها في فترات متفرقة من اليوم، وله أهمية كبيرة أيضا في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك من خلال وضع كوبا منه داخل الثلاجة قبل النوم، ثم صب الشاي البارد في زجاجة ماء، وتناول منه ببطء طوال اليوم.