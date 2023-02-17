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الامارات | 4 أيام لوداع الباندا

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 إي.بي.إيه 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام لوداع الباندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شوهدت الباندا العملاقةXiang Xiang في حدائق حيوان أوينو في طوكيو، اليابان، حيث سيتمكن الآلاف من المعجبين الذين تم اختيارهم مسبقاً عن طريق «اليانصيب» من رؤية الباندا العملاقة البالغة من العمر خمس سنوات لفترة وجيزة، وحتى 19 فبراير قبل إرسالXiang Xiang إلى الصين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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