الامارات | متحف المستقبل.. ملتقى لكبار الشخصيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل متحف المستقبل دبي إلى ملتقى لزعماء وكبار شخصيات العالم التي شاركت في القمة العالمية للحكومات 2023، التي عقدت في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وحرص العديد من الشخصيات على زيارة هذا الصرح العالمي الفريد، ومن الشخصيات التي حرصت على زيارة المتحف وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، وبريثفيراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، وفيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، جيسيكا ألوبو، نائب رئيس جمهورية أوغندا، وإدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء جمهورية رواندا.

ويعتبر متحف المستقبل من أكثر المشروعات تطوراً وطموحاً بتصميم خارجي مبدع لا مثيل له، وهيكل انسيابي استثنائي ملهم، يرتفع 77 متراً عن سطح الأرض، ويتكون من 1024 لوحة فريدة من الفولاذ، مع واجهة مزينة بالخط العربي، تعرض ثلاثة اقتباسات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.