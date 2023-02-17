الامارات | الكونغرس العالمي للمسرح في الفجيرة.. «اجتماع من أجل الإنسانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) وقمّة المسرح، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، بدعم من الأمم المتحدة عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» التي اختارت الفجيرة كأول مدينة عربية تستضيف الحدث.

وأكد رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، أن استضافة الفجيرة لهذا الحدث للمرة الأولى عربياً يؤكد مكانة الإمارة منصّة رائدة في مجال الحركة المسرحية ونشرها في العالم، حيث يشارك في الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمّة المسرح 500 فنان ومسرحي من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الأفخم أن الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ينطلق تحت شعار«نجتمع من أجل الإنسانية والفنون الأدائية» بالتزامن مع انعقاد قمة المسرح، حيث تعتبر القمة منصة لأعضاء الهيئة لمشاركة أفضل الممارسات والفرص لإثراء وجود الفنون الأدائية في العالم الحديث ومعالجة قضاياها الراهنة.

وتكمن أهمية الحدث في نوعية الموضوعات التي يطرحها عبر الكلمات والجلسات الرئيسة على مدار أيام انعقاده، والتي يشارك فيها أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الفنون الأدائية.