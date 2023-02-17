الامارات | باحث سويسري يعثر على نوع جديد من الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر خبير سويسري في الفطر على أنواع جديدة من الفطر، أثناء قيامه بنزهة لتناول الغداء. وتم هذا الكشف بواسطة باحث في المعهد الاتحادي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية.

ولاحظ الباحث أكواباً صغيرة لفطر غير معروف سابقاً، لا بألوانه ولا من حيث الشكل، والتي كانت تنمو على شجرة التنوب في حديقة معهد الأبحاث. واتضح في وقت لاحق أنه اكتشف نوعاً جديداً تماماً من الفطريات. وأعلن المعهد أنه تم العثور على هذا النوع من الفطريات في نحو 130 موقعاً، في مراعي الغابات والغابات الجبلية في جورا وجبال الألب، وأيضاً في الغابة السوداء.