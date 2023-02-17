الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الكتبي، في قلعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف نجلهم غديّر ضعيف الكتبي، إلى كريمة حمد سعيد الكتبي. كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث هنّأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
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