الامارات | مدير فرقة باليه ألمانية يعتدي على صحافية بشكل مقزز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار أوبرا مدينة هانوفر الألمانية، أمس، أن مدير فرقة الباليه في الدار فُصل من منصبه، بعد مهاجمته صحافية بطريقة مقززة، حيث رماها ببراز كلاب. ورمى الفنان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2019، السبت، روث كلاب في وجه الناقدة في صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ»، فيبكيه هوستر، على هامش العرض الأول لباليه «الإيمان - الحب - الأمل». وبرر غوكه فعلته في تصريحات لإذاعة عامة محلية، قائلاً إنه شعر بـ«إهانة شخصية»، بسبب مراجعات نقدية سابقة كتبتها الصحافية. وأقر بأن «اختيار طريقة التعبير لم يكن بالتأكيد رائعاً»، معتبراً في المقابل أن الانتقادات التي وجهتها الصحافية إليه كانت «في ذاتها على مستوى كومة من البراز». وأعلنت المؤسسة، الخميس، أن «التصرف غير المسؤول الذي قام به ماركو غوكه أثار استياءً كبيراً لدى الجمهور، وغضباً عند الرأي العام، وألحق ضرراً جسيماً بسمعة أوبرا هانوفر». وستحال القضية إلى التحقيق من جانب الشرطة الألمانية.