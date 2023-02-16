5 معلومات عن حفيدة جورج وسوف.. تصدرت التريند بعد نشر صورتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الجمهور اللبناني يبحث عن حفيدة جورج وسوف، عقب لحظات من إعلان سلطان الطرب، بإنجاب نجله جونيور، طفلته الأولى، الذي أطلق عليها اسم «آميا وسوف».

5 معلومات عن حفيدة جورج وسوف

وعلى الفور تصدرت حفيدة جورج وسوف، «التريند» خاصة بعدما نشر سلطان الطرب صورتها الأولى وهو يحملها، بعد 40 يوما من وفاة نجله «وديع».

ويرصد «هن» في السطور التالية، معلومات عن حفيدة جورج وسوف:

- تُدعى آميا جونيور جورج وسوف

- نجلة ابنة الأصغر جونيور.

- حفيدة السيدة شاليمار، زوجة جورج وسوف الأولى.

- وُلدت في ذكرى الأربعين لوفاة عمها الراحل «وديع».

- أعرب جورج وسوف عن أمنيته بقدومها في ديسمبر 2020، خلال احتفاله بخطبة نجله جونيور.

كيف نعى جونيور شقيقه وديع؟

وكان جونيور وسوف، نعى شقيقه الراحل وديع، بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على «إنستجرام» إذ نشر عدة صور من تأبين الجنازة، مدونًا: «كيف أبدأ هذا يا وديع؟ لم أفكر مطلقًا في أنني سأقف في جنازتك لإلقاء تأبين لأخي الذي لعب دور والدي ومرشدي وصديقي المفضل، لقد كنت كل هذه الأشياء وأنت الآن ملاك يراقبنا، كنت أفضل رجل في حفل زفافي وكنت أنتظر بفارغ الصبر أن تتزوج حتى أتمكن من الرد بالمثل وإقامة أفضل حفل لك على الإطلاق، بدلاً من ذلك، قمنا بتنظيم حفل زفاف لك أمس لن يُنسى أبدًا، أعلم أنك لم ترحل، لكنك مشغول في القيام بأشياء أخرى وسنراك مرة أخرى قريبًا».

وتابع: «أعدك أن اظل دائمًا قويًا مثلما تريدني أن أكون. أعدك أن نستمر في كل ما بدأته وأن نجعلك فخوراً أثناء القيام بذلك، وأعدك بأنني سأحمل اسمك معي أينما ذهبت ومهما أفعل، وعندما تصبح الحياة صعبة، سأتذكر دائمًا مدى هدوئك وتوازنك عند التعامل مع المشكلات وسأدع هذا يرشدني خلال كل خطوة أقوم بها، اعلم أن روحك وابتسامتك الجميلة سترافق عائلتنا إلى الأبد، وأنا متأكد من أنك ستكون الملاك الذي سيهتم بطفلي آميا».