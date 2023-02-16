ما اسم ابنة جينيفر بيل جيتس والفارس نائل نصار؟.. أصله عربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رُزق الفارس المصري نائل نصار، بمولودته الأولى من جينيفر ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، عقب أشهر من حفل زواجهم الأسطورري، الذي استحوذ أنظار العالم.

وانتقل الفارس المصري نائل نصار، وابنة بيل جيتس، للعيش في شقة جديدة في مدينة نيويورك، بعد يومين من ولادتها لطفلتها الأولى في إحدى أشهر بنايات نيويورك، هدية الاحتفال بالمولودة الصغيرة.

وعلى الفور، شارك نائل نصار صورة تجمعه بزوجته، معلًقا: «المشي في الحياة معك إلى الأبد، هو ببساطة أكبر نعمة، من كان يعرف أن عيد الحب سيبدو مختلفاً بشكل مدهش هذا العام، أحبك أكثر مما تتخيلي».

تعرف على اسم ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

وبحسب نا ذكرته صحيفة «الديلي ميل» أطلق الفارس المصري، نائل نصار، اسم «ليلى» على مولودته الأولى من ابنة بيل جيتس.

تهنئة اللجنة الأولمبية المصرية

وحرصت اللجنة الأولمبية المصرية، على تهنئة الفارس المصري، من خلال بيان على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مدونة: «يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية المصري، بالتهنئة للفارس الأولمبي المصري نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية وزوجته جينيفر بيل جيتس بالتهنئة بمناسبة المولودة الجديدة ليلى».

الجدير بالذكر إنه في نوفمبر 2022 شاركت جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين إحداهما رفقة زوجها الفارس نائل نصار، ظهرت عليها معالم الحمل بشكل ملفت، ما يشير إلى أنها في مرحلة متقدمة منه، معلقة: «نشكر الله»، بالتزامن مع يوم عيد الشكر.