ولادة حفيدة جديدة لـ جورج وسوف تزامنا مع ذكرى أربعين «وديع»: ويبقى في الحياة أمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 40 يومًا من الحزن، مروا مثل 40 عامًا على سلطان الطرب، الفنان اللبناني جورج وسوف، بسبب وفاة نجله الأكبر وديعـ رزق اليوم بحفيدة من ابنه الأصغر وأطلقوا عليها اسم «آميا وسوف»؟

ودون وسوف، اليوم في ذكرى الأربعين، بحفيدة جديدة من ابنه الأصغر، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورته مع حفيدته الجديدة، مدونا «ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023».

موعد حفل جورج وسوف الغنائي

وقطع الفنان جورج وسوف أحزانه، باستعادة نشاطه الفني، إذ يستعد لإحياء أول حفل غنائي له، بعد فترة الحداد على نجله وديع، والذي رحل عن عالمنا بعد خضوعه لعملية تكميم معدة.

ويتسأنف جورج وسوف أولى حفلاته الشهر المقبل في دولة الكويت، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، إذ روج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر بوستر الحفل، وعلق: «الكويت يوم 10 مارس 2023 فندق جيمرا».

وكان الفنّان جورج وسّوف، طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان «نصّ عمري»، والذي أهداها لروح نجله الراحل وديع من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

يذكر أنه من المقرر أن يقوم جورج وسوف، بتقديم عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، خاصة إنه اعتذر عن إحياء الحفلات التي اتفق عليها مسبقا في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كان مقررا إحياؤها في شهري يناير وفبراي

وأعلن جورج وسوف الشهر الماضي توقف جميع نشاطاته الفنية، حدادا على وفاة نجله الأكبر وديع.