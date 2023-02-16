الامارات | أخفى عن زوجته فوزه بثروة.. وانفق على اخته وطليقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت محكمة قانونية رجل صيني أخفى فوزه بجائزة يانصيب بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) عن زوجته لمدة عامين، بتعويضها.

وفاز الرجل ولقبه تشو في عام 2021 بجائزة يانصيب قدرها 10 ملايين يوان، والتي أصبحت بعد دفع الضريبة الإلزامية حوالي 8.43 مليون (1.23 مليون دولار). وذكر موقع «أوديتي» أن هذا المبلغ كان من شأنه أن يغير حياته بالنسبة له ولأسرته ولكنه بدلاً من مشاركة الأخبار الرائعة مع زوجته وأولاده استمر في التصرف وكأن شيئًا لم يحدث.

وفي اليوم الذي تم فيه تحويل جائزة اليانصيب إلى حسابه المصرفي، حول تشو مليوني يوان إلى أخته و 700 ألف يوان أخرى إلى زوجته السابقة لمساعدتها في شراء شقة، مخفيا فوزه باليانصيب عن زوجته لمدة عامين.

ومن غير الواضح كيف علمت زوجة تشو بسره الكبير هذا، لكنها سارعت بمجرد علمها بذلك بطلب الطلاق كما رفعت دعوى تطالب بحصتها من جائزة اليانصيب.

ووفقا للقانون الصيني فإنه نظرًا لأن الاثنين كانا متزوجين وقت الفوز، فإن المال يعتبر ملكية مشتركة للزوجين، وفي الأول من فبراير، وافقت محكمة في ونتشو على طلب المرأة بالحصول على 60 % من المكاسب المخفية، ولم يطعن أي طرف في الحكم.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، حصلت قصة مشابهة، حين حضر رجل صيني فائز بجائزة يانصيب كبرى لاستلامها مرتديا زيا تنكريا حتى يخفي هويته عن زوجته وأطفاله لأنه قال أنه لا يريد لحياتهم أن تتأثر بالمال.