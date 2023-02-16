ظهور جديد لـ ابنة دنيا سمير غانم في حفل زفاف.. رقصت مع أحمد سعد «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، الأنظار مؤخرًا، بعد ظهورها رفقة والديها في إحدى المناسبات، وهي تغني وترقص وسط الحضور.

وظهرت الطفلة كايلا ابنة دنيا سمير غانم، خلال حفل زفاف المهندس سمير بسيوني نجل رجل الاعمال عادل بسيوني منذ أيام، وهي تشارك الفنان أحمد سعد الغناء خلال إحياء الحفل، ورقصت بشكل عفوي وطفولي.

وعلى الفور بات الرواد يتداولون المقطع التي ظهرت فيه ابنة الفنانة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بملامحها وعفويتها، بينما شبهها البعض بملامح شقيقة والدتها، الفنانة إيمي سمير غانم.

ويعد هذا الظهور هو الثاني لابنة الفنانة بشكل واضح بعد ظهورها الأخير معها على خشبة العمل المسرحي «أنستونا».

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرت من قبل كواليس اختيار اسم ابنتها، خلال استضافتها في برنامج «عيش الليلة» مع الفنان أشرف عبد الباقي، موضحة إن معناه أجمل تاج بالإفريقي: «اخترت الاسم من الإنترنت، كنت حامل وفاضية، وقعدت أدور على الأسماء، ولقيته وقررت اختاره».

آخر أعمال دنيا سمير غانم

الجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، بدأت في تصوير مسلسلها الجديد باسم «صراع الفصول» المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وهو عمل درامي 15 حلقة، من إنتاج أحمد السبكى، وإخراج إسلام خيرى، إذ تقدم دنيا من خلاله 3 حقب زمنية مختلفة، لكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة