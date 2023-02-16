هدية فخمة لابنة بيل جيتس بعد ولادتها من المصري نائل نصار.. ثمنها 51 مليون دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقلت جينفير ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، للعيش في شقة جديدة في مدينة نيويورك، بعد يومين من ولادتها لطفلتها الأولى من زوجها الفارس المصري نائل نصار، «ليلى»، المولودة في ليلة عيد الحب، 14 من فبراير الجاري، وتعد الشقة الفاخرة الكائنة في إحدى أشهر بنايات نيويورك، هدية الاحتفال بالمولودة الصغيرة.

أتم الزوجان شراء المنزل الضخم، بعد فترة قصيرة من الزواج، لكنهم انتقلوا إليه مع ولادة الطفلة مباشرةً، وتبلغ مساحة الشقة حوالي 2712 متر تقريبا، كما تحتوي على كثير من سبل الراحة، منها مسبح خاص وصالة رياضية، مع غرف خلع الملابس وحماما تركيا وتراسا على السطح، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

شقة فاخرة في نيويورك هدية ولادة ابنة بيل جيتس

تزامنا مع ولادتها لطفلتها الأولى «ليلى» التي ولدت مع احتفالات عيد الحب، انتقلت ابنة بيل جيتس وزوجة نائل نصار، للعيش في شقة بنتهاوس، التي تبلغ قيمتها 51 مليون دولار، ويعد المنزل هو الأكبر في المبنى، الذي يقع داخل بنتهاوس ضخم في 443 شارع جرينتش، يعيش فيه عديد من المشاهير.

كانت الشقة مملوكة سابقا لبطل سباق «الفورمولا 1»، لويس هاميلتون، الذي باعها إلى صندوق في سياتل في نوفمبر 2021، مقابل 49.5 مليون دولار، وتتميز شقة «جينيفر» بمصعد خاص بها، كما تشمل تفاصيل التصميم الخاص بها عوارض من خشب الصنوبر، مع تركيبات فولاذية و17 نافذة.

تشتهر شقة «جينيفر» الجديدة بـ«جوهرة التاج»

تتكون الشقة المنفصلة عن البنتهاوس الشهير في نيويورك، من 6 غرف نوم و6 حمامات، وأسقف بارتفاع 6 أمتار، وشرفات متعددة ومساحتين لوقوف السيارات، وبها مسبحاً داخلياً بطول 21 متر تقريباً، وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس وحماماً تركياً وتراساً على السطح بمساحة 1524 مترا، كما يُطلق على الشقة التي تمتلكها جينفير جيتس في البنتهاوس «جوهرة التاج» للمبنى.

ومع الانتقال إلى البيت الجديد، وولادة الطفلة «ليلى»، شارك نائل نصار صورة تجمعه بزوجته، علق عليها: «المشي في الحياة معك إلى الأبد، هو ببساطة أكبر نعمة، من كان يعرف أن عيد الحب سيبدو مختلفاً بشكل مدهش هذا العام، أحبك أكثر مما تتخيلي».