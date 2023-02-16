اختفاء طالبين بالأردن بعد قراءة «الأب الغني والأب الفقير».. رسالة غامضة وتحذير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة طويلة مكتوبة بخط اليد، تركها طالبين في الصف العاشر، بإحدى مدارس محافظة «إربد» في شمال الأردن، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليختفي بعدها الثنائي «أيهم» و«راشد»، في ظروف غامضة، مرتبطة بأحداث بدأت الإثنين الماضي، إذ ترتبط أسطر من الرسالة بكتاب «الأب الغني والأب الفقير».

رسالة غامضة بخط اليد

عثر والد أحد الطالبين على الرسالة التي تركها نجله وصديقه، وأخذ يستعيد تصرفاته قبل شهرين، التي بدأت بالنفور من المدرسة وعدم متابعة دروسه، مثلما كان من قبل، وكان محتوى الرسالة، كالتالي: «هذه الرسالة كُتبت ممثلة عن أيهم العمري وراشد الصبح، نرجو منكم قراءتها إلى نهايتها، ومنح أنفسكم فرصة للتدقيق والتفكير بكل فكرة تحملها في طياتها، إننا نخبركم أننا وبعد دراسة طالت وتفكير ومناقشة، قررنا المضي قدما في الحياة حاملين فكرًا جديدا، سيغير الكثير من المفاهيم لدى شباب مجتمعنا».

وتابع الشابين في الرسالة اللذان دوناها بخط اليد: «قرأنا كتابا وهو بمثابة كنز فكري ريادي ألا وهو (الأب الغني والأب الفقير)، للمليونير الأمريكي من أصول يابانية روبرت كيوساكي.. مهما شرحنا لكم عن فكرنا المستجد لن نستطيع إيضاح الصورة كاملة خلال أربعين يومًا طيلة الإجازة».

واستكمل في رسالتهما المكونة من 4 صفحات، الحديث عن تغيير فكرهما بعد قراءة الكتاب، ليقررا الاختفاء في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وفق تصريحات والد «أيهم»، الذي تلقى حينها اتصالا من والد «راشد»، يسأله عن ابنه، ومن ثم يخبره بأنهما لم يدخلا المدرسة صباح ذلك اليوم.

«المدارس تخرج موظفين»، كانت تلك الجملة التي يرددها «أيهم» أمام والده طوال الوقت، مشيرا إلى أنه لا يريد الذهاب للمدرسة مرة أخرى، مضيفًا: «قال أنا لا أريد أن أكون موظفا يأخذ راتبا، أنا أريد أن أبحث عن عمل يعطيني ثروة بدون شهادة»، وفق موقع صحيفة «السبيل» الأردنية.

تفاصيل يوم الاختفاء

كشف والد الطفل المختفين أن الرسالة مكونة من 4 صفحات، وأنها تحتوي على كلام يدل على الوعي، حيث كتب «أيهم وراشد» في الرسالة أنهما قاما بقراءة كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، وقالا بعدها : «نريد ان تخدمنا النقود، لا أن نقوم نحن بخدمة النقود».

وحول التفاصيل قال الأب، إنه تلقى اتصالات من زميل للطالبين في المدرسة، يخبره فيه أن «أيهم وراشد» أعطياه رسالة ووصياه بأن يسلمها لوالديهما ليلا.

كتاب «الأب الغني والأب الفقير»

يعود كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، إلى الكاتب الأمريكي روبرت كيوساكي بالاشتراك مع شارون إل ليتشر، الذي يتحدث عن أهمية الاستقلال المالي وبناء الثروة عن طريق شرح عديد من الوسائل كالاستثمار وامتلاك الأصول والاستثمار بها، والبدء في مشروع تجاري، بالإضافة إلى كيفية تنمية الذكاء المالي لتحسين الأداء المالي والتجاري، على هيئة حكايات رمزية قائمة على أحداث حدثت بالفعل في حياته منذ الطفولة.

استشاري نفسي تنصح الأهالي

تحدثت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي لـ«هُن»، عن طرق حماية الأولاد من الأفكار التي تدعو للتحرر والاستقلال، بعد التأثر بكلام شخص ما، أو نتيجة قراءة إحدى الكتب التي تروج لذلك، إذ قالت: «بعض الأبناء خاصة خلال فترة المراهقة، يميلون للأفكار التي تدعو للتحرر والاستقلالية، سواء في المعيشة والعزلة بعيدا عن أسرهم أو محاول الاستقلال المادي».

وأضافت أنهم يظنون من خلال تلك الأفكار، بأنهم يحققون ذاتهم ويرضون كبرهم، فيحاول البعض التخلي عن فكرة الدراسة، للوصول إلى الغرض المادي، وتقليد بعض رجال الأعمال الذين دفعتهم الظروف لعدم استكمال التعليم، لذا يجب نصحهم وإرشادهم في طرق التعامل مع غيرهم والتقلد بالآخرين، وأن تحقيق الذات لا يحدث من غير التعليم.