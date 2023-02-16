أسباب الأرق عند النساء وعلاجه.. توقفي عن 3 عادات قبل النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساؤلات لا تتوقف عن أسباب الأرق عند النساء وعلاجه، إذ يعاني كثير منهن من مشكلات وصعوبات بالغة في النوم، تؤثر على صحتهن بالسلب، وتهدد استقرار حياتهم اليومية، بخلاف تعرضهم للضغوطات طوال الوقت، بسبب عدم انتظام فترة النوم كل يوم.

أسباب الأرق عند النساء وعلاجه

تحدثت الدكتورة غادة محمود، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، عبر «هن» عن أسباب الأرق عند النساء وعلاجه، قائلة: «تتعدد الأسباب التي تؤدي للشعور بالأرق وعدم الارتياح والقدرة على النوم بشكل منتظم وسلس، لعل أبرزها الإكثار في تناول الكافيين بصفة مستمرة، مثل مشروبات: الشاي والقهوة والنسكافية، التي تحتوي على مواد منبهة، بخلاف التعرض للضغط النفسي الناتج عن التفكير الزائد، سواء بسبب الدراسة أو العمل أو وفاة شخص مقرب، أو التفكير في مشكلة ما تطلب اتخاذ قرار فيها».

ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأرق عند النساء، العادات السيئة قبل الخلود للنوم، إذ توضح استشاري الصحة النفسية: «بعض الفتيات يعتدن على استخدام السرير، سواء لإنجاز مهام العمل أو تناول الأطعمة عليه، وكذلك مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، ما يجعلها تقضي ساعات كثيرة أمامها، ويجعلها غير قادرة على النوم».

طرق علاج الأرق عند النساء

تواصل غادة، الحديث عن أسباب الأرق عند النساء وعلاجه، لافتة إلى طرق مواجهته: «ينصح بعدم تناول كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات والكحوليات، وتجنب تناول أدوية مدرة للبول، مع تناول وجبات خفيفة قبل الخلود إلى النوم بساعتين، مع الحرص على تهوية السرير والأغطية، وتهيئة الوقت والجو المناسب للنوم».

ونصحت استشاري الصحة النفسية، أيضا، بضرورة الاستماع إلى الموسيقى الهادئة وأخذ حمام دافئ قبل النوم، بخلاف تعتيم الغرفة وعدم استخدام الهواتف المحمولة أو مشاهدة التلفاز قبل النوم، حتى لا يصاب الجسم بالأرق.