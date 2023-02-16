الامارات | السجن 8 سنوات لأب اسكت ابنه الرضيع غير«الهاديء» إلى الابد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُجن أب لمدة ثماني سنوات بعد أن اعترف بأنه هز ابنه الرضيع البالغ من العمر 10 أسابيع لاسكاته ماتسبب بموته، بع تعرضه لإصابات قاتلة.

وأقر ماركوس كارتر بالذنب بعد وفاة ابنه رماري البالغ من العمر 10 أسابيع بعد 11 يومًا من نقله إلى المستشفى لعلاج إصاباته الشديدة.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» أن «الأدلة الطبية الدامغة»، وإفادات الشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة أكدت أن الشاب البالغ من العمر 43 عامًا كان مسؤولاً عن وفاة الرضيع.

ووفقا للشهادات فإن ماركوس، الذي حُكم عليه في محكمة بريستول كراون في 14 فبراير هز ابنه رماري بقوة شديدة في منزل عائلته في بريستول بسبب عدم هدوئه، لدرجة أن الطفل عانى من كسور في الأضلاع وفشل في الجهاز التنفسي وإصابة دماغية كارثية.

واستمعت محكمة كريستول كراون كيف اتصل ماركوس بالرقم 999 (للطوارئ) وحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لطفله، قبل أن يكذب على المسعفين والشرطة حول كيفية تعرض رماري لإصاباته. واعترف الأب في النهاية عندما قيل له إن المحققين وجدوا أدلة تدعم ادعاءات مختلفة.

وقال محامي الرجل أن فقد سيطرته على نفسه وأن ما جرى كان حادثا مشيرا أنه كان «والدا معقولا ومهتما»