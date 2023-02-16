حكاية مرض توفى به نجل جورج وسوف في ذكرى الأربعين.. فصيلة دمه النادرة كانت السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

في السابع من فبراير الماضي، ودع السلطان، الفنان اللبناني جورج وسوف، فلذة كبد، ابنه الأكبر «وديع» عن عمر يناهز الـ39 عامًا، حزن شديد خيم على سلطان الطرب، الذي حمل نعش ابنه وصديق عمره أمام عينيه، يقف وسط الحضور لتقديم واجب العزاء شاردًا، حزينًا يبحث عنه بين الحضور وكأنه لايصدق إنه لم يعد موجودًا بينهم.

40 يومًا مروا على رحيل وديع جورج وسوف، بعدما دخل غرفة العمليات يوم 27 ديسمبر الماضي، إلا أن المضاعفات أجبرته على لفظ أنفاسه الأخيرة، ليرحل عن عالمنا في العقد الثالث من عمره.

حكاية مرض توفى به نجل جورج وسوف

زيادة في الوزن كانت السبب لخضوع وديع وسوف لعملية تكميم المعدة وتحويل مسار، نتيجة مضاعفات نتجت عن العملية، مسببة له نزيفا في المعدة، لينتقل إلى مستشفى «ماري يوسف» في لبنان قبل أن يواجه مشكلة بسبب ندرة فصيلة دمه، ويرحل على الفور.

ما هي عملية تكميم المعدة التي توفى بسببها نجل جورج وسوف

وعملية تكميم المعدة، واحدة من الوسائل الجراحية التي يلجأ لها العديد ممن يعانوا من زيادة الوزن، بدلًا من اتباع أنظمة الريجيم القاسية، إلا أن مخاطرها قد تكون كبيرة تصل لحد الوفاة.

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، حذر في أحد اللقاءات التليفزيونية، من الخضوع لهذه العملية دون دراسة وتمعن بحالة المريض «بنضع مخاطر السمنة في كفة وأضرار عمليات التخسيس في كفة، وبالطبع أضرار العمليات أقل من مخاطر زيادة الوزن، لكن مش في كل حالات السمنة لازم نلجأ لعملية التخسيس».

وتابع «لو كان المريض يقدر يفقد وزنه بالطرق الطبيعية يكون أفضل، وقبل العملية بنحسب الأول كتلة الجسم لو من 25 لـ30 جيد، لكن فوق الـ 30 يخلي باله، أما لو كانت الكتلة 40 مينفعش معاه غير جراحة، والكتلة بتعرفها لما نقسم الوزن على الطول»

كما أكدت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، أنّ الاتجاه إلى تكميم المعدة بإجراء العمليات الجراحية، ليس أمرا صحيا، ويفضل تناول بعض الوجبات الصحية التي تساهم في عمل تكميم طبيعي للمعدة

وجاءت نصائح الاستشاري التي تساهم في تكميم المعدة بصورة طبيعية على النحو التالي:

1- تناول وجبة الإفطار بشكل منتظم وعدم التهاون بها.

2- تناول الأكلات التي تُشعر بالشبع مع كمياتها القليلة.

3- تناول الوجبات التي تساهم في الشعور بالشبع مع قلة سعراتها الحرارية.