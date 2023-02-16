اضطراب ما بعد الصدمة يصيب ضحايا زلزال تركيا.. عاشوا الرعب تحت الأنقاض

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالات من اضطراب ما بعد الصدمة الشديدة يعيش بها ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، وهو ما كشف عنه عدد من أطباء المستشفى الميداني في مدينة إسكندرون بجنوب تركيا، موضحين أنهم بمرور كل يوم، يعالجون أعدادًا متزايدة من المرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب النفسي الشديد.

تفاصيل معاناة الضحايا من اضطراب ما بعد الصدمة

ووفق ما كشف موقع «العربية»، فإن الأطباء اكتشفوا زيادة أعداد الضحايا الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، بعدما جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض، وذلك لما عاشوه من لحظات مرعبة بين الظلمات وفي البرد القارس أسفل ركام منازلهم المهدومة.

وقال الأطباء إن هناك العديد من الحالات التي أصيبت بنوبات هلع، وهو ما تسبب في زيادة الموقف صعوبة.

صدمات متتالية من الاضطرابات النفسية

لحظات من الرعب كشف عنها عدد من الناجين من زلزال تركيا وسوريا المدمر، خاصة مع قضاء الكثير منهم لساعات وأيام طويلة تحت الأنقاض، يحاولون الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، وفي النهاية، اكتشف الكثيرين وفاة أفراد أسرهم، وهو ما تسبب في زيادة الصدمة ضراوة، خاصة بعد أن رأوا الأحياء المزدحمة التي كانوا يقيمون فيها قد تحولت إلى ركام من الخرسانة.