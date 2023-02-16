لايف ستايل

علماء تكنولوجيا يستعدون لطرح عدسات لاصقة ذكية.. تعرفي على مميزاتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عدسات لاصقة

العدسات اللاصقة من أدوات العناية بالمظهر الخارجي التي يفضل ارتدائها الكثير من الأشخاص، خاصة فئة النساء، لذلك طور فريق من البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، بتطوير تكنولوجيا خاصة بالعدسات اللاصقة، وطرحها بشكل ذكي.

تفاصيل تطوير العدسات اللاصقة 

وبحسب ما نشرت مجلة «آدفانسد سايَنس» العلمية، جرى تصنيع العدسات اللاصقة الجديدة من خلال طباعة أنماط دقيقة على شاشة العدسة، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد دون بذل أي جهد.

وقد اشترك فريقان من كبار مطوري التكنولوجيا، في تقديم تلك العدسات اللاصقة، التي من المقرر أن تذهل العالم أجمع.

3f5310db71.jpg

مميزات العدسات اللاصقة 

ومن المقرر عند طرح هذه العدسات أنها ستوفر إظهار الحركة أمام أعين المستخدمين بتقنية ثلاثية الأبعاد، كما يمكن من خلالها أيضًا الاستمتاع بالألعاب، مثل «بوكيمون».

وخلال العام الماضي، قدمت إحدى الشركات القائمة على تصميم تلك العدسات اللاصقة، نموذجًا أوليًا للعدسة الذكية، مزودا مع شاشة «ليد» صغيرة وبطاريات طبية دقيقة، وحينها تمت تسمية تلك العدسات بـ«موجو».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا