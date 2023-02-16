علماء تكنولوجيا يستعدون لطرح عدسات لاصقة ذكية.. تعرفي على مميزاتها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العدسات اللاصقة من أدوات العناية بالمظهر الخارجي التي يفضل ارتدائها الكثير من الأشخاص، خاصة فئة النساء، لذلك طور فريق من البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، بتطوير تكنولوجيا خاصة بالعدسات اللاصقة، وطرحها بشكل ذكي.

تفاصيل تطوير العدسات اللاصقة

وبحسب ما نشرت مجلة «آدفانسد سايَنس» العلمية، جرى تصنيع العدسات اللاصقة الجديدة من خلال طباعة أنماط دقيقة على شاشة العدسة، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد دون بذل أي جهد.

وقد اشترك فريقان من كبار مطوري التكنولوجيا، في تقديم تلك العدسات اللاصقة، التي من المقرر أن تذهل العالم أجمع.

مميزات العدسات اللاصقة

ومن المقرر عند طرح هذه العدسات أنها ستوفر إظهار الحركة أمام أعين المستخدمين بتقنية ثلاثية الأبعاد، كما يمكن من خلالها أيضًا الاستمتاع بالألعاب، مثل «بوكيمون».

وخلال العام الماضي، قدمت إحدى الشركات القائمة على تصميم تلك العدسات اللاصقة، نموذجًا أوليًا للعدسة الذكية، مزودا مع شاشة «ليد» صغيرة وبطاريات طبية دقيقة، وحينها تمت تسمية تلك العدسات بـ«موجو».