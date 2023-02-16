الامارات | مصري يهدي زوجته "دجاجة وزجاجة زيت قلي" بمناسبة "الفلانتاين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مواطن مصري في محافظة المنوفية زوجته بهدية من نوع جديد بمناسبة الفلانتاين، في ظل ارتفاع الأسعار في البلاد، حيث أهداها زجاجة زيت قلي، ودجاجة.

وبرر المواطن المصري ذلك بأنه فكر أن يغير نمط الهدية التقليدية هذا العام ليستفيد بها مع أسرته المكونة من 4 بنات وزوجته، مشيرا إلى أن الهدية لاقت استحسان زوجته كما فرحت بها بناته لكنه مع ذلك لم ينس أن يشتري وردا لزوجته.

وحسب موقع "القاهرة 24" أوضح الزوج أن "الفلانتاين ما هو إلا مناسبة نظهر فيها حبنا وامتناننا لشريك حياتنا، وعمر الظروف ما تكون سبب إننا نضيع مناسبة مثل هذه"، وكشف أنهم كعائلة كانوا متأثرين بسبب حالة وفاة لأحد الأقارب وجاءت مناسبة الفلانتاين فرصة أراد أن يخرج فيها زوجته من حزنها.