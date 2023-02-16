أم بولندية تتفاجئ بحملها في 5 أطفال عند الولادة.. وصفوها بـ«حمل المعجزة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة نادرة تعرضت لها أم بولندية، وذلك بعدما أنجبت 5 توائم، لأطفالها الـ7 الأكبر، وهو ما أدهش الأطباء الذين تابعوا حالتها الصحية، إذ اعتبروا الأمر أشبه بالمعجزة التي لم يتوقعها أحد على الإطلاق.

تفاصيل إنجاب التوائم الخمسة

ووفق ما ذكرت «سكاي نيوز» عربية، فإن الأم البولندية، تدعى دومينيكا كلارك، ولديها 7 أبناء، كانت حاملًا وعلى الاستعداد لوضع مولودها الثامن، وذلك داخل أحد مستشفيات مدينة كراكوف في جنوب بلادها.

ووضعت الأم البولندية أبناءها الخمسة داخل المستشفى، وسط ذهول وصدمة المتواجدين بالمكان، قائلة: «كنا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد، وهو ما سبب لي شعورًا بالصدمة».

مفاجآة لحظة الولادة

وبسبب حالتها الصحية الحرجة، جرى إدخال الأم البولندية لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، وتفاجأ الأطباء بحملها في 3 فيتات وصبيان، ومن ثم جرى وضع الرُضع على أجهزة تنفس لمتابعة حالتهم الصحية.

ووصف الأطباء تلك الحالة بالمعجزة، وذلك لأن فرصة إنجاب الأم لـ5 أطفال معًا، كانت واحدة على 52 من المليون، بحسب المختصصين.

وعلى الرغم من الأمر النادر، وإخضاع الأم لولادة قيصرية حرجة، إلا أنها كشفت عن شعورها بالتحسن الصحي، وعدم الشعور بالتعب أو الإجهاد تلك المرة.