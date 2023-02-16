نصائح للسيدات للتعامل مع الكاتيل والفرن الكهربائي والغسالة.. «آمان للأسرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حوادث كثيرة نسمع عنها بين الحين والآخر داخل المنازل بسبب الأجهزة الكهربائية التي ربما تسيء بعض السيدات وربات المنازل التعامل معها، وتتسبب في مشكلات كبيرة تودي بالحياة، فضلا عن محاولة البعض منهن التعامل بحرص وذكاء لترشيد الاستهلاك ومعرفة الطرق المثلى لاستخدام بعض الأجهزة مثل الغسالة والثلاجة والكاتيل، الذي يعتبر قنبلة موقوتة حالة الاستخدام غير الصحيح له، بخلاف الفرن الكهربائي.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح لربات المنازل للتعامل الصحيح مع الأجهزة الكهربائية التي تتواجد داخل المنزل، والتي يمكن أن تكون سببًا في حدوث مشكلات وحوادث نتيجة لسوء التعامل معها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيما يخص التعامل مع الثلاجة والفرن الكهربائي وغلاية المياه.

ومن بين النصائح الخاصة بغلاية المياه، فقد حددت الطرق المثلى للتعامل واستخدامها كالتالي:

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية.

-أغلي كمية المياه التي تحتاجينها فقط ولا تزيدي في الكمية، ويمكن معايرة عدد الأكواب التي تريدينها.

- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح للتعامل مع الفرن الكهربائي

وعن التعامل الأمثل لاستخدام الفرن الكهربائي وفرص ترشيد الاستهلاك، فقد أشار إليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج والبورسلين.

- بعد الانتهاء من استخدام الفرن الكهربائي يجب نزع الفيشة.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة ويتطلب طاقة أكبر.

- تجنب وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد؛ لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

نصائح للسلامة الأمنية

كما قدم أيضا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح للحفاظ على سلامة الأفراد داخل الأسرة، كالتالي:

- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- التأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد جرى تأمينها بقواطع أرضية.