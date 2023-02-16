الامارات | الأردن: السجن لـ"موظف أوقاف" سرق تبرعات المسجد.. ولـ"محاميه المزيف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصدرت محكمة أردنية قرارا بالسجن خمس سنوات مع الاشغال المؤقتة لموظف في وزارة الأوقاف بتهمة الاختلاس وسنة لمنتحل مهنة المحاماة بتهمة الاحتيال.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أدانت الموظف الذي عمل محاسبا في لجان جمع التبرعات من عام 2016 ولغاية انفكاكه عن العمل في عام 2020 واختلس خلالها 295 الف و296 دينار (حوالي 450 ألف دولار) من خلال التلاعب في وصولات الاستلام.

وتشير تفاصيل القضية بان الموظف قد تم تكليفه محاسبا للجان جمع التبرعات وفي عام 2020 خرج من الخدمة بالتقاعد المبكر حيث كان عمله استلام المال عبر ثلاث نسخ من الوصولات شريطة ان تتطابق الارقام المالية على الثلاثة نسخ حيث كان يتبع لمديرية عمان الاولى 380 مسجدا ويوجد في كل منها لجنة رعاية مسجد تقوم بجمع التبرعات من المصلين وايداعها في حساب بنكي.

وبعد استلام موظف جديد لهذا المنصب بعد تقاعد المحاسب استطاع الوقوع على وثائق كشفت بالصدفة فساد المحاسب السابق.

وتبين ان مجموع ما اختلسه المتهم قد بلغ 295 الف و269 دينار وبعد اكتشاف المتهم ان الوزارة كشفت أمره استعان بمحام هو ابن صديقه وتم الاتفاق على ان يقوم المحامي بالمصالحة حيث قام المحامي بإخبار المتهم بأنه سيسجن لعام كامل إلى حين إثبات براءته طالبا من المتهم 18 ألف دينار لتخليصه من هذه التهم.

وبعد استلامه المبلغ وعد المحامي المتهم بانه لن يُطلب لاي جهة رقابية إلا انه بعد اسبوع تم استدعاء الموظف لهيئة النزاهة وهنا هاتف المحامي حيث طمأنه المحامي بانه يعرف مسؤولين في الهيئة ولن يجري له اي شيئ وبعد التحقيق مع المتهم والمحامي تبين للهيئة ان المحامي منتحل لهذه المهنة وان الاوراق التي قدمها للمتهم مزورة وجرت ملاحقته حيث تم تبرئة المحامي من تهمة التزوير واتهامه بتهمة الاحتيال والحكم عليه بالسجن سنة بينما حكم على الموظف المتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة تعادل نفس المبلغ الذي اختلسه.