لايف ستايل

ما هو ماء ميسيلار وتأثيره على بشرتك؟.. لا يسبب ضررا

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماء ميسيلار

يعد تنظيف مكياجك في نهاية اليوم أمرًا مهمًا، لكن كيف تتأكدين من تنظيف كل جزء منه؟، لقد جعل استخدام ماء ميسيلار العملية أسهل بكثير، إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية استخدام مياه ميسيلار للاستمتاع بجميع فوائدها، فيستعرض التقرير التالي كل ما تريدين معرفته عنها، بحسب موقع مجلة elle المتخصص في لايف ستايل.

ما هو ماء ميسيلار؟

مياه ميسيلار لا يسبب الفوضى وسهل الاستخدام مقارنة بأدوات التنظيف والزيوت والمناديل المبللة والمنظفات الزيتية الأخرى، فهو لطيف على البشرة ويساعد على تنظيف مسام البشرة وإزالة جميع آثار المكياج، علاوة على ذلك، فإنه يعمل أيضًا على توحيد لون البشرة ولا يزيل الزيوت الطبيعية.

وماء ميسيلار عبارة عن منظف وجه سائل يحتوي على جزيئات صغيرة قابلة للذوبان في الماء بسهولة وتجذب الزيت، هذا يعني أن الزيت، والمكياج، والأوساخ، تلتصق بها بسهولة بمجرد وضعها على الوجه.

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يحتوي على الماء وقليل من الجلسرين وتركيز خفيف من المواد الخافضة للتوتر السطحي التي تساعد على إزالة الأوساخ، لا تحتاجين إلى غسل وجهك بعد استخدام ماء ميسيلار؛ إذ يجرى امتصاصه بالكامل في بشرتك ويعمل بمثابة تونر.

مياه ميسيلار معتدلة وخالية من الكحول والزيوت والمواد الكيميائية، ولا تحتوي على أي صابون شديد التحمل أو عوامل تنظيف تزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك أو تجففها أو تسبب البثور، وهو لطيف على البشرة ولا يسبب أي ضرر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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