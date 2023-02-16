فوائد الرضاعة الطبيعية على الأم والطفل.. تحمي من أمراض السمنة والسكري

القاهرة - سمر حسين - ماما

مخاوف كثيرة تتولد لدى الأمهات منذ ولادة الطفل، إذ تخشى البعض منهن الاتجاة للرضاعة الطبيعية خوفا من الزيادة في الوزن أو الظهور بشكل غير لائق وجذاب، ومن انتشار الأمراض المختلفة، لكن لا يدري البعض بأنها لها مميزات كبيرة على الصحة وعلى صحة الطفل أيضا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى فوائد الرضاعة الطبيعية على الأم والرضيع، كالتالي:

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع

- تمد الطفل بالطاقة والعناصر المغذية في الأشهر الأولى من عمره.

- تساعد الطفل في الوقاية من العديد من الأمراض.

- يحقق الطفل نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

- يكون الطفل أقل عرضه للإصابة بفرط الوزن أو السمنة.

- يكون الطفل أقل عرضه للإصابة بالسكر في سن متقدم من العمر.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

- تعمل على انخفاض احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

- انخفاض احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

فوائد لبن الأم

وشددت «الصحة» على أهمية لبن الأم الذي يساهم في العمل على التنمية الحسية والمعرفية للطفل، وحماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة.

كما يساعد لبن الأم أيضا في الحد من وفيات الرضع الناتجة عن أمراض الطفولة الشائعة، مثل: الإسهال والالتهاب الرئوي.

مميزات الرضاعة الطبيعية

من جهته، تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن» عن فوائد الرضاعة الطبيعية، قائلا: «لبن الأم يمد جسم الطفل بالعناصر الغذائية المهمة، وهو مفيد جدا وغني بالأجسام المضادة، وتقيه من الإصابة المختلفة المزمنة مثل السكري والسمنة، كما تساعد على تطوير الفك، وتساعد أيضا على حماية العينين وتنظيم أنظمة الجسم والدماغ، والوقاية من نزلات البرد وتزيد من المناعة، كما تعتبر حلقة الوصل الاولى بين الطفل والأم، وتقلل احتمالية الاصابة بالأمراض النفسية».