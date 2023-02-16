3 وصفات من مطبخك لعمل بلسم للشعر الكيرلي على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تواجه النساء ذوات الشعر المجعد مشكلتين رئيسيتين؛ إذ يجف بسرعة ويميل إلى التجعد، ويحدث كلا الأمرين لأن تجعيد الشعر يمنع الزيت الطبيعي من فروة رأسك من الانتقال على طول شعرك، نتيجة لذلك يصبح شعرك المجعد جافًا وبحاجة ماسة للرطوبة، بينما تغذي البلسمات التي يجرى شرائها من المتجر شعرك، فإن كمية المواد الكيميائية التي تحتويها قد تسبب تلفًا طويل المدى والبديل بالطبع، بلسم منزلي الصنع، فهي مليئة بالفوائد وفيبما يلي 3 وصفات من مطبخك لعمل بلسم الشعر بحسب موقع ستايل كريز المتخصص.

بلسم زيت الخروع والبيض

زيت الخروع والبيض لتعزيز نمو الشعر، إذا كان لديك قلق من تساقط الشعر والشعر التالف، فإن هذا البلسم الطبيعي مناسب لك؛ غذ يشتهر زيت الخروع بتعزيز نمو الشعر وإضافة حجم لشعرك، ومن ناحية أخرى يحتوي البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي تحافظ على زيوت شعرك الطبيعية وتجعل تجعيد الشعر يبدو طبيعيًا ولامعًا.

ملعقة طعام زيت خروع

بيضة

اخفقي زيت الخروع مع البيض في وعاء.

ضعي المزيج على الشعر الجاف وضعي قبعة الاستحمام.

اتركه لمدة ساعة.

يغسل ويغسل بالشامبو بالماء البارد.

بلسم زيت الزيتون والليمون

قولي وداعا لتجعيد الشعر الباهت والمتوهج مع بلسم الشعر المعتمد على الحمضيات، زيت الزيتون وحليب جوز الهند رائعان لترطيب الشعر وتعزيز صحة الشعر:

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة حليب جوز الهند

اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون وحليب جوز الهند معًا في وعاء.

ضعي الخليط على شعر جاف واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يغسل بالشامبو بالماء الفاتر.

بلسم الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على أحماض أمينية دهنية لا ترطب شعرك فحسب، بل تساعده أيضًا على الاحتفاظ بالرطوبة، إن استخدامه كبلسم شامبو طبيعي للشعر المجعد ينظف الأوساخ ويزيد من فروة رأسك.

ثمرة أفوكادو ناضجة

2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

ماء

يهرس الأفوكادو وتخلط صودا الخبز فيه.

تضاف 1 ملعقة كبيرة من الماء إلى الخليط في كل مرة حتى تحصل على عجينة ناعمة.

بللي شعرك وغطيه بهذا المعجون من الجذور إلى الأطراف.

اتركي المعجون لمدة 5 دقائق.

يغسل بالماء البارد.