مواصفات الزوجة في عيون حاتم ذو الفقار بذكرى وفاته: تكون مثقفة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوج مرتين من داخل الوسط الفني، ولم يحلفه الحظ في استكمال زيجتين أخرتين، فلم يكن الفنان حاتم ذو الفقار، موفقا في علاقاته وزيجاته، إحداهما كان من المرأة التي اعتبرها حب حياته وانتهى الأمر بينهما بالانفصال والطلاق، ومع تقدمه في العمر، حدد مواصفات للزوجة الذي يتمنى أن يقضي الباقي من عمره معها، محددا مواصفاتها الشخصية والجمالية والسن المناسب الذي يتمناه.

ويتزامن اليوم 15 فبراير، ذكرى وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، والذي تحدث خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عن مواصفات الزوجة والمرأة الذي يتمنى الزواج بها.

مواصفات خاصة للزوجة من حاتم ذو الفقار

خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا» تحدث الفنان حاتم ذو الفقار عن مواصفات الزوجة الذي يطمح الزواج منها، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، إذ قال:«مبطلبش تكون أستاذة جامعية عايزها تكون مستوى ثقافة معين وممكن مؤهل متوسط وبتقرأ لطه حسين أو العقاد لأي حد طالع جديد، تكون مقبولة الشكل فوق الـ6 ونصف أو 7، ده المعقول والمقبول محجبة أو مش محجبة دي حاجة ترجعلها مش هأمرها بحاجة وتكون رشيقة القوام، وفتحت الباب لدرجة افرض إن واحدة اتجوزت قبل كدا وجوزها عمل حادثة إيه ذنبها إنها تقضي عمرها كدا، أو واحدة طلع جوزها بخيل أو هلاس واطلقوا، ليه حياتها تتقفل مدى الحياة».

تحديد السن وإجازة مخصصة لتربية الأطفال

وفيما يخص العمر، حدد الفنان حاتم ذو الفقار مواصفات الزوجة التي يتمناها، قائلا: «سنها يكون فوق الثلاثين، ده سن على الأقل بتكون ناضجة فيه، ممكن تكون بتعمل لكن لو ربنا أراد وحملت يبقى لازم تاخد أجازة وضع سنتين تربي الطفل وترجع تاني، وليست من الوسط الفني لإني جربت مرتين أتجوز منه».