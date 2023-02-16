الامارات | صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ 20 يروي رحلته المشوّقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت القاعة الرئيسة بالمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، جلسة حوارية ملهمة تحدث فيها المصور الصحافي الرياضي العالمي، نيل لايفر، صاحب صورة محمد علي كلاي وهو يطرح خصمه أرضاً، التي اختيرت لتكون أفضل صورة في القرن الـ20، وجاءت الجلسة بعنوان «ستون عاماً من الصور الأيقونية في التصوير الصحافي، التي لا تفوّت»، وحاوره المصوّر الفوتوغرافي، جيمس هورنستين. وقدم لايفر خلاصة مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 60 عاماً، عبر عرض مجموعة مدهشة من أشهر أعماله الفوتوغرافية، التي ضمت عدداً من الصور التاريخية النادرة لمشاهير الرياضة والمجتمع والقادة حول العالم، وأصبحت صوره من أعظم الصور الملتقطة في التاريخ.

وتحدث لايفر عن بداياته في حارات مانهاتن، حيث لم يكن والده مع فكرة أن يصبح مصوراً، «فتلك هواية الأغنياء، وعلى نيل الصغير أن يهتم بدروسه ليصبح طبيباً». لكنه عاند واختار المضي في هذا المجال، وكان يجتمع مع أصدقائه في نادي الكاميرات بمنهاتن، وهناك التقى بامرأة بولندية تُدعى (نيلي) علمته لأول مرة كيف يمسك كاميرا ويلتقط صوراً جميلة، وفي عام 1958 التقط نيل أول لقطة رياضية في حياته لفريق بولتيمور لكرة القدم الأميركية، إذ يقول نيل عن هذه اللقطة: «كنت في الـ16 من عمري، ودخلت الملعب بصفتي مساعداً لجرّ عربات أصحاب الهمم، فلم يكنْ ثمة طريقة غير هذه، وهناك حالفني الحظ فالتقطت هذه الصورة الجميلة».

ويجيب نيل لايفر عن سؤال هورنستين، حول نوع أول كاميرا امتلكها، بأنها كانت من نوع «رولفلكس» بسعر 75 دولاراً، وبدأ يصور بها التظاهرات الرياضية، وكانت مجلة Life الأسبوعية تنشر له، وكانت إحدى صوره التي نشرت كأول غلاف رياضي له في هذا المجلة نقطة تحول في حياته المهنية، أما عن أكثر صورة جعلت اسمه يتردد عالياً فيقول لايفر: «كانت صورة مدرب فريق كرة القدم في جامعة ألاباما، بول بير براينت، وهو يرسم خطّة اللعبة على اللوح، كانت تلك هي الصورة التي أكسبتني سُمعة جيدة جداً».

وتحدث نيل لايفر عن أكثر صوره شهرة وهي صورة بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، يقول نيل: «أبي كان عاشقاً للملاكمة، وكان يأخذني لمشاهدة هذه المباريات، وأوجد هذا شغفاً كبيراً بهذه الرياضة»، بعدها سمع بمحمد علي كلاي، وذهب ليشاهده في إحدى مبارياته، وهناك حالفه الحظ أن يكون واقفاً أمام محمد علي كلاي وهو يطرح خصمه أرضاً في الجولة الأولى، فالتقط له هذه الصورة التي اختيرت لتكون أفضل صورة في القرن الـ20.

وأخذ نيل لايفر الجمهور في جولة حول الكثير من الصور الجميلة التي التقطها، بجانب لقطاته المدهشة للعديد من قادة العالم، والممثلين، وغيرهم من الأشخاص الذين صورهم نيل لايفر على مدار أكثر من نصف قرن.

1958

التقط نيل أول صورة رياضية في حياته. أول كاميرا امتلكها كانت من نوع «رولفلكس» بسعر 75 دولاراً.