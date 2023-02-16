الامارات | الكشف عن عملية غطس نادرة وسط حطام «تايتانيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات، تسجيلاً مصوراً نادراً لم يعرض من قبل لحطام السفينة تايتانيك.

تؤرخ أكثر من 80 دقيقة عرضت على قناة مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات على «يوتيوب» بعض الإنجازات الرائعة لفريق الغوص الذي قاده روبرت بالارد، والتي كانت المرة الأولى التي تشاهد فيها عين بشرية السفينة العملاقة منذ اصطدامها بجبل جليدي، وغرقها في شمال المحيط الأطلسي المتجمد.

في أبريل 1912، توفي نحو 1500 شخص، خلال رحلة السفينة الأولى من ساوثهامبتون بإنجلترا إلى مدينة نيويورك.

اكتشف فريق من معهد وودز هول لعلوم المحيطات، ومقره ماساتشوستس، بالشراكة مع منظمة الاستكشاف الأوقيانوغرافية الفرنسية، المعهد الفرنسي لبحوث البحار، موقع السفينة على عمق 3780 متراً في الأول من سبتمبر 1985، باستخدام كاميرا يتم قطرها تحت الماء.

يتزامن إصدار اللقطات مع الذكرى السنوية الـ25 لإصدار فيلم «تايتانيك» الحائز جائزة «أوسكار».