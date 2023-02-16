الامارات | «قمح الشارقة».. رحلة الأمن الغذائي والاستدامة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرز ثماني دوائر خضراء في صحراء الشارقة، حيث تزرع الإمارات القمح لتحسين الأمن الغذائي، فقد أقامت الحكومة المزرعة على مساحة 400 هكتار (نحو 1000 فدان) في منطقة مليحة عام 2022، مستخدمة تحلية مياه البحر في الري.

ومن المتوقع أن يبلغ إسهام مزرعة مليحة نحو 1600 طن سنوياً، ما يمثل خطوة نحو الطموحات الكبرى لزيادة الزراعة.

وتعتزم الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) هذا العام، إنتاج الغذاء الذي يمكن من خلاله إعادة تدوير المياه، وتقليل النفايات.

وتهدف الخطة المرصودة لمزرعة مليحة، الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية والبذور المعدلة وراثياً، إلى توسيعها إلى 1400 هكتار بحلول عام 2025. وتستخدم المزرعة الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري لجمع بيانات عن الطقس والتربة، بهدف تنظيم معدلات الري ومراقبة النمو.