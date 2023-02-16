الامارات | «دبي للإعلام».. شراكات نوعية مع مؤسسات إعلامية عربية وعالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مؤسسة دبي للإعلام تنفيذ خطط وبرامج مرحلة جديدة متطورة في تعاونها مع أبرز المؤسسات والهيئات الإعلامية الرائدة في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم أجمع، بهدف تمكين ركائز الارتقاء بمستويات العمل الإعلامي إلى أعلى درجات الاحترافية والمهنية.

وتتعاون المؤسسة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر (إحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال الخدمات الإعلامية والدعاية والإعلان والأعمال الدرامية)، لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتحسين مستويات جودة الممارسات الإعلامية، وتنمية معارف ومهارات الكوادر المهنية.

واختارت «دبي للإعلام»، وفداً يضم نخبة من أعضاء كوادرها الإعلامية الإماراتية المتخصصة في شتى الحقول (الإعداد والإنتاج وكتابة المحتوى وغير ذلك)، والذي يزور الشركة في القاهرة حالياً، وتستمر الزيارة حتى 25 فبراير الجاري، للمشاركة في برنامج ورش تأهيلية احترافية ينظمها الجانبان.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام سالم بطي باليوحة: تؤمن «دبي للإعلام»، بأن العمل الإعلامي أحد أهم مرتكزات التنمية المجتمعية الوطنية، وبأن نجاحها في أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل صورة وأفعل وجه، يجسد قيمة نوعية في مسارات رفد نهضة دبي وتميزها العالمي. وانطلاقاً من هذا الأساس، تحرص المؤسسة على بذل وتوظيف أضخم الإمكانات في سبيل الارتقاء بمستويات محتوى رسائلها ونشاطاتها، وذلك عبر رصد أبرز الميزانيات وتوظيف أحدث التقنيات، ومن خلال تجويد مهارات كوادرها، وتذخير وإغناء درجات حرفيتهم في أداء مسؤولياتهم المجتمعية الإعلامية. وبالطبع، فإن المؤسسة تهتم بشكل خاص في هذا الصدد، بتمكين الطاقات الإماراتية الشابة، من الجنسين، كونها ذخر التفوق والتقدم المستدامين.

وتابع باليوحة: إن «دبي للإعلام» تولي هذه الجوانب كبير الاهتمام والاعتناء في تفاصيل وسياقات استراتيجية عملها لعام 2023، والتي تتناغم بدقة مع مضامين رؤية دبي وروحية مناهجها الإبداعية الخلاقة الطامحة دوماً إلى تبوؤ منازل الريادة في شتى الحقول. ويعكس برنامج هذه الدورة التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، مدى اهتمامنا النوعي في تعزيز إمكانات كوادرنا وتزويدها بالمعرفة المعمقة، النظرية والتجريبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي، أن مؤسسة دبي للإعلام تعد جهة إعلامية عربية رائدة، تحوز مكانة عالية المنزلة وسمعة رفيعة مهمة في الحقل، عربياً وعالمياً، ولهذا فإن تعاون الشركة الإعلامية للخدمات الإعلامية معها، مهم جداً ويمثل قيمة كبيرة ومصلحة ومنفعة لكلا الطرفين.