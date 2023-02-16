الامارات | 5 كتب من «كلمات» في يوم «اقرأ لطفلك» العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر «دار كلمات»، إحدى شركات «مجموعة كلمات»، خمسة كتب للأطفال، من إصدارات عام 2023، تزامناً مع احتفال العالم بيوم «اقرأ لطفلك» في 14 فبراير من كل عام، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية القراءة، وبهذه المناسبة العالمية. وهذه الكتب الحديثة هي «قلب جديد»، من تأليف مؤمن حلمي، ورسوم سيسيليا فاريلا، يصحب الأطفال في رحلة شيقة للتعرف إلى الإجابة عن سؤال يشغل بال الأطفال، ألا وهو من أين يأتي الأطفال؟ و«عائلتي هي الدنيا» من تأليف راما قنواتي، ورسوم فادي فاضل، ويروي هذا الكتاب قصة طفل يتيم يعيش مع أطفال آخرين في دار الأيتام، ويعبّر عن مشاعره التي لا تخلو من الوحدة والفقدان والاشتياق إلى العائلة، وكتاب «خطوات» الذي يتناول قصة طفلة تسأل والدها عن الخطوات، وهل يعرفها، وإلى أين تذهب، والكتاب للمؤلف عبادة تقلا، برسوم ليا كاريرا، و«كم تشبهني»، وهو من تأليف سارة عبدالله، ورسوم ناديا روميرو، و«حلم» وهو قصيدة على شكل كتاب، تلقيها فتاة صغيرة من تأليف ورسوم سارة طيبة.