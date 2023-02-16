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الامارات | برلوسكوني بريء من «بونغا بونغا»

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ميلانو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برّأت محكمة في ميلانو، رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة، التي عرفت باسم «بونغا بونغا».

وقال محامي برلوسكوني، فيديريكو سيكوني للصحافيين، «لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً»، في حين لم يتمكن القضاة من إثبات تهم الفساد. وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عاماً).

وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال «ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي»، آملاً ألّا يستأنف الادعاء المحاكمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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