أطعمة يجب تناولها يوميا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك.. منها «المكسرات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

العناية بصحة الجسم والعقل أمر يهم كافة الأشخاص بشكل دائم، وذلك تجنبا للتعرض إلى أي أزمات صحية أو مشكلات خاصة عند التقدم في العمر، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال أطعمة يجب تناولها يوميًا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك، والتي ستساهم في إحداث تحسن صحي ملحوظ بمرور الوقت.

وهناك قائمة أطعمة يجب تناولها يوميًا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك، والتي تعزز من صحتهم بشكل كبير وملحوظ، وذلك حسب ما كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال تصريحات سابقة لـ«هن».

أطعمة يجب تناولها يوميًا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك

وتشمل قائمة الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا للحفاظ على صحة جسمك وعقلك، كل من:

- زيت السمسم

يساهم زيت السمسم في تحسين وظائف الذاكرة والمخ، وهو ما يحمي على المدى البعيد من الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر، خاصة عند التقدم في العمر.

- تناول الموز على الريق

كما يساهم تناول الموز على الريق بشكل يومي في تقوية الذاكرة بصورة فعالة، مما يساهم في تحسين صحة عقلك، وذلك لاحتواءه على كميات وفيرة من الحمض الأميني، التربتوفان الذي يتحول بدوره داخل الجسم إلى الناقل العصبي سيروتونين، وهو أحد النواقل العصبية في الدماغ، التي تساهم في التغلب على الاكتئاب وتعزيز الذاكرة، وذلك إلى جانب غناه بمعدن البوتاسيوم أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا.

- مشروب النعناع

إلى جانب مساهمته في تحسين عمليات الهضم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، فإن لمشروب النعناع وظيفة في تحسين وظائف الدماغ، وذلك بعدما أظهرت إحدى الدراسات العلمية، أن استنشاق رائحة زيت النعناع لمدة خمس دقائق قبل أداء الاختبارات، أدى إلى تحسينات كبيرة في الذاكرة.

- المكسرات

كما تعد المكسرات من المصادر الغنية بأوميجا 3، التي تعزز نشاط الذاكرة بشكل كبير، إلى جانب غناها بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.