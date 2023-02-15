أطعمة صحية لتخفيف الوزن.. قائمة مهمة داخل منزلك «لا تستغني عنها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطعمة صحية لتخفيف الوزن، أمر يهم الكثير من أصحاب السمنة الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم، والتخلص من تلك الأزمة الصحية بشكل فعال، دون الحاجة للجوء إلى العمليات الجراحية، أو الحصول على أي مواد علاجية قد تضر بصحة الجسم على المدى البعيد، وتسبب المتاعب الصحية لأصحابها فيما بعد.

وهناك العديد من الأطعمة الصحية لتخفيف الوزن، التي يمكن الحصول عليها داخل المنزل، وفي خطوات بسيطة لا تحتاج إلى مجهود كبير.

أطعمة صحية لتخفيف الوزن

ووفق ما كشف مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، هناك أطعمة صحية لتخفيف الوزن، يمكن الحصول عليها بشكل يومي، مع الالتزام بممارسة النشاط البدني، والتمارين الرياضية، والتي تتمثل في كل من:

- البروتين الخالي من الدهون

إن مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج، واللحوم الخالية من الدهون التي تتغذى على الأعشاب، تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة، وتقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتعمل أيضًا على استقرار نسبة السكر في الدم، وذلك إلى جانب البروتينات النباتية، مثل البقوليات والفاصوليا والعدس.

- البيض

يحتوي البيض تقريبًا على جميع الفيتامينات الأساسية، باستثناء فيتامين سي، بالإضافة إلى المعادن، مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، وإلى جانب كونه مصدرًا للبروتين الكامل، فإن البيض أيضًا قابل للتكيف مع الأذواق المختلفة للأشخاص.

- الخضار بأنواعه

تساهم الخضروات بجميع أنواعها في إنقاص الوزن، والتي من بينها البروكلين والقرنبيط، وذلك لغناها بالألياف والفيتامينات، كما أنها تساعد على تقليل مشاكل الجهاز الهضمي، وفي الوقت ذاته، تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة على البروتين، وتعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف.

- التفاح

أما عن التفاح فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة، حيث تحتوي تلك الفاكهة على خصائص مضادة للالتهابات، ومواد كيميائية نباتية وفيتامين «سي».