آخر كلمات والدة الملاكم رامز حسام قبل وفاته بساعات.. دعوة لم تتحقق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن تعيش بها أسرة الملاكم «رامز حسام»، وذلك بعد أن تم تداول أنباء خبر وفاته في اللحظات القليلة الماضية، أثناء تلقيه العلاج داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا، إثر تعرضه لنزيف في المخ، وذلك بعدما تلقى تلقيه ضربات متتالية أثناء مشاركته في المباراة النهائية بإحدى منافسات رياضة الملاكمة على مستوى الجمهورية.

كلمات مؤثرة من والدة رامز حسام

وقبل ساعات من رحيله، دونت والدة لاعب الملاكمة رامز حسام، كلمات مؤثرة بدعائها له بالشفاء العاجل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي أثارت التعاطف في النفوس.

وخلال المنشور، أرسلت الأم رسالة مؤثرة لنجلها، لكنها لم تعلم أنه لن يراها، وأن أمنيتها لن تتحقق، والتي قالت خلالها: «قوم يابطل مستنياك، يابطل مستنياك، وحشتني أوي، إن شاء الله هتقوم بالسلامة، يارب جبرًا يتعجب له أهل السموات والأرض، يامن تقول للشيء كن فيكون، اشفيلي ابن عمري ونور عيني، ورجعهولي لحضني ولحضن أبوه، إن شاء الله هتبقى قدها، أنت بطل وهتفضل بطل».

وفاة الملاكم رامز حسام

وكانت بدأت مأساة الملاكم رامز حسام، إثر إصابته بغيبوبة تامة، وذلك لإصابته بنزيف في المخ، بعدما تعرض لإصابة بالغة أثناء مشاركته في إحدى بطولات الملاكمة.

جدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، شارك قبل وفاته في المباراة النهائية ببطولة الجمهورية، المقامة داخل نادي السكة الحديد، ضمن ختام فعاليات بطولة الشباب، وزن 75 كيلو أمام خصمه.