لايف ستايل

قصة أمنية لوالدة الملاكم رامز حسام لم تتحقق قبل وفاته بالضربة القاضية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الملاكم رامز حسام

حالة من الصدمة والحزن تعيش بها أسرة الملاكم «رامز حسام»، وذلك بعد أن تم تداول أنباء خبر وفاته في اللحظات القليلة الماضية، أثناء تلقيه العلاج داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا، إثر تعرضه لنزيف في المخ، وذلك بعدما تلقى تلقيه ضربات متتالية أثناء مشاركته في المباراة النهائية بإحدى منافسات الملاكمة على مستوى الجمهورية.

335f03f6ff.jpg

كلمات مؤثرة من والدة رامز حسام 

وقبل ساعات من رحيله، دونت والدة لاعب الملاكمة رامز حسام، كلمات مؤثرة بدعائها له بالشفاء العاجل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي أثارت التعاطف في النفوس.

وخلال المنشور، أرسلت الأم رسالة مؤثرة لنجلها، لكنها لم تعلم أنه لن يراها، وأن أمنيتها لن تتحقق، والتي قالت خلالها: «قوم يابطل مستنياك، يابطل مستنياك، وحشتني أوي، إن شاء الله هتقوم بالسلامة، يارب جبرًا يتعجب له أهل السموات والأرض، يامن تقول للشيء كن فيكون، اشفيلي ابن عمري ونور عيني، ورجعهولي لحضني ولحضن أبوه، إن شاء الله هتبقى قدها، أنت بطل وهتفضل بطل».

c2d34012f2.jpg

وفاة الملاكم رامز حسام

وكانت بدأت مأساة الملاكم رامز حسام، إثر إصابته بغيبوبة تامة، وذلك لإصابته بنزيف في المخ، بعدما تعرض لإصابة بالغة أثناء مشاركته في إحدى بطولات الملاكمة.

جدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، شارك قبل وفاته في المباراة النهائية ببطولة الجمهورية، المقامة داخل نادي السكة الحديد، ضمن ختام فعاليات بطولة الشباب، وزن 75 كيلو أمام خصمه.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا