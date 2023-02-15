أنواع الكذب عند الأطفال وطرق العلاج.. «اتعاملي بهدوء وبلاش صيغة الاتهام»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أنواع الكذب عند الأطفال وطرق العلاج، أمر تحرص على معرفته العديد من الأمهات، وذلك حتى يتمكن من التعامل بشكل صحيح مع تلك الصفة السيئة في صغارهن، وحمايتهن من التعرض لأي مواقف سلبية أو أزمات جراء الكذب المستمر، حيث أنه قد يعرض صاحبه لبعض المشكلات التي قد تنتهي بصور يصعب حلها.

تتعدد أنواع الكذب عند الأطفال وكذلك طرق العلاج، وهو ما يمكن التعرف عليه، وفق ما ذكر موقع parentingforbrain العالمي.

أنواع الكذب عند الأطفال وطرق العلاج

ويمكن للأمهات التعرف على أنواع الكذب عند الأطفال وطرق العلاج، ومن ثم البدء في التعامل مع تلك الأزمة بصورة صحيحة دون شعور بخوف أو قلق.

وتتمثل أنواع الكذب عند الأطفال في كل من:

1- الكذب للتستر

يضطر العديد من الأطفال للجوء للكذب من أجل التستر على شيء ما خطأ قاموا به، وهي ما قد تعرضهم للعقاب في النهاية، وتزداد أساليب هذا النوع من الكذب خوفًا من المعاقبة على يد الآباء.

2- الكذب لاستكشاف الاحتمالات

في هذا النوع من الكذب، يقوم الطفل بالأمر عندما يحاول الأطفال معرفة ما هو على الجانب الآخر من الحقيقة، وقد يقول الأطفال هذه الأكاذيب بدافع الفضول أو للمتعة.

3- الكذب لجذب الانتباه

قد يكذب بعض الصغار أيضًا محاولة لجذب الانتباه نحوهم خاصة آبائهم.

4- الكذب من أجل المثالية

وهنا، يختلق الطفل الأكاذيب، كي يظهر بشكل مثالي أما أبويه وكذلك معلميه داخل المدرسة، وغيرهم من المحيطين به.

طرق علاج الكذب عند الأطفال

- إذا كنت تتعامل مع طفل أصغر سنًا، فإن الخطوة الأولى هي معرفة ما إذا كان بإمكانه التمييز بين الواقع والخيال.

- عندما تكتشف كذب طفلك، تعاملي معه بهدوء وحاولي معرفة السبب خلف ما يقوم به.

- تجنبي الحديث بشكل اتهامي مع طفلك حتى لا يرغب في الابتعاد عنك.