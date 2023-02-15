مسابقة «Miss Egypt» تسمح بمشاركة المتزوجات والمحجبات لأول مرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أعلنت إدارة مسابقة «Miss Egypt - بنت مصر»، تغيير معايير وشروط المسابقة لهذا العام، إذ صرحت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، أنه سيتم لأول مرة قبول مشاركة الفتيات المتزوجات والمطلقات وأيضًا المحجبات، وفقًا للمعايير التي تتناسب مع قوانين المسابقة.

وأوضحت «رزق» في بيان إعلامي، أنه سيتم الإعلان عن كافة الشروط والتفاصيل الفترة المقبلة، وسيتم فتح باب التقديم مبكرًا في أبريل المقبل، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون سبقت

وفي هذا الصدد، أكد محمد علي، المسؤول الإعلامي عن المسابقة، لـ«هُن»، أنّ مسابقة «Miss Egypt - بنت مصر» هذا العام، تسير على خطى وقوانين مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، إذ شارك فيهما الفترة الماضية متزوجات ومحجبات.

وأوضح «علي» أنه يجري حاليًا التحضير لبدء فعاليات مسابقة «ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة» في 21 فبراير الجاري، بأحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، ومن المقرر أن يكون الحفل الختامي، يوم 3 مارس المقبل في القاهرة بأحد فنادق القطامية.

ما شروط مسابقة ملكة جمال مصر؟

الجدير بالذكر إن إدارة المسابقة، كانت تضع شروطًا صارمة للمتقدمين للمسابقة، على رأسها أن لا تكون متزوجة، إذ كانت تأتي على النحو التالي:

- أن يكون عُمر المتسابقة 20 عامًا على الأقل وبحد أقصى 29 عامًا

- تقديم وثائق رسمية، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر تثبت العمر.

- أن تكون المتسابقة مصرية الجنسية ولديها جواز سفر مصري.

- يجب على المتسابقة أن تكون لغتها الأم هي العربية.

- أن تجيد الإنجليزية كتابة وتحدث، ومعرفة أي لغة أخرى ستكون ميزة إضافية.

- يجب ألا يقل الطول عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

- أن تكون طالبة جامعية أو حاصلة على شهادة جامعية.

- أن يكون لديها الإرادة للعمل في المشاريع الخيرية، وأن يكون لديها مجموعة من الأهداف فيما يتعلق بالدفاع عن المرأة والوعي البيئي.

- أن تكون المتسابقة ليست متزوجة أو سبق لها الزواج، وهو الشرط الذي تم إلغاؤه هذه النسخة.

ملكة جمال مصر 2022

الجدير بالذكر أن هاجر محمد، حصدت لقب ملكة جمال مصر 2022، التي تم اختيارها من بين 23 متسابقة، خضعن جميعهن لعدد من الاختبارات الخاصة بالموضة واللياقة البدنية وغيرها.