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هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض والعصائر بدون سكر كما يحلو لهم؟.. مفاجأة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

عسل النحل

المعاناة مع مرض السكري بنوعيه، أمر قاس يعاني منه العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، خاصة مع نظام الطعام، إذ يتطلب التعايش مع المرض نظام غذائي صحي، حتى لا ترتفع نسبة السكر في الدم، أو يُصاب المريض بغيبوبة السكر. 

هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض والعصائر بدون سكر كما يحلو لهم؟

«هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض والعصائر بدون سكر كما يحلو لهم؟» .. سؤال قد يخطر بأذهان العديد من الأشخاص، خاصة محاربي السكري، إذ يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة بسبب مشكلات بإنتاج الإنسولين، أو عمله، وقد يتسبب المرض بمضاعفات خطيرة قد تصل لتلف الكلى وأمراض القلب والعمى، وربما بتر الأطراف، والوفاة المبكرة.

هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض والعصائر بدون سكر كما يحلو لهم؟ 

وأجابت وزارة الصحة المصرية، على السؤال الشائع، إذ يزعم البعض إن مرضى السكري يمكنهم تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم، على عكس مكعبات السكر البيضاء، حيث يعتقد البعض إنه لا ضرر من عسل النحل مقارنة بالسكر.

وأجاب الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية، خلال تغريدة على موقع التغريدات القصير «تويتر» إلى أن الأمر عار تمامًا من الصحة، مؤكدة أن العسل الأبيض قد يؤدي لزيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضًا.

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ارتفاع معدلات الوفاة بسبب السكري

وارتفعت معدلات الوفيات المبكرة الناتجة عن مرض السّكري بنسبة 3% في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، إذ أكدت التقارير إن داء السكري، تسبب في مليوني حالة وفاة تقريبًا في عام 2019.

وأكد الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، إن نظام غذائي صحي، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، فضلًا عن الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين يعد من سُبل الوقاية من الإصابة بداء السكري. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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