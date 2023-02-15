سلع أساسية يحتاجها كل بيت قبل شهر رمضان.. اعرفي قائمة الأسعار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من السيدات وربات المنازل تبدأ في شراء الأساسيات من السلع الغذائية خلال هذه الأيام حتى تستطيع توفير خزين شهر رمضان الكريم 2023، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، بأسعار مخفضة واقتصادية سواء من أصناف اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، والتي تتواجد في معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات مصر.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت قبل شهر رمضان، وأماكن تواجدها والأسعار المحددة له.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالقاهرة

وكانت أعلنت المنافذ أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، في محافظة القاهرة، لـ«الوطن» كالتالي:

سعر الزيت 700 جرام 35 جنيها.

وكيلو العدس 31 جنيها.

وسعر كيلو الدقيق 18 جنيها.

كيس المكرونة 7 جنيهات.

الفول المدمس 8 جنيهات.

علبة التونة المفتتة 15 جنيها.

كيس السكر 900 جرام 14 جنيها.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان في الصعيد وفي محافظات الصعيد.

وكانت أعلنت مديرية التموين بقنا أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، والذي حددته كالتالي:

مكرونة الأصيل 300 جرام بـ5 جنيهات

زجاجة الخل 1 لتر 5 جنيهات.

برطمان عسل أسود 700 جرام 15 جنيهًا.

شاي العروسة 40 جرام 5 جنيه.

علبة صلصة 200 جرام 7 جنيها.

علبة المربى 220 جرام 9 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالإسماعيلية

وكانت أعلنت مديرية التموين بالإسماعيلية، أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم كالتالي:

زيت الذرة 700جرام 48 جنيهًا.

زیت خلیط 700 جرام 33 جنيهًا.

كيلو المكرونة السائب 18 جنيهًا.

لتر الحليب 33 جنيهًا.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

وحددت الغرفة التجارية السلع الغذائية، في محافظة الشرقية، تحديدا في مدينة الزقازيق، أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان كالتالي:

كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

كيلو لحم مفروم 140 جنيها.

كيلو استربس 110 جنيهات.

كيلو كبدة مجمد 110 جنيها.

كيلو سوسيس 70 جنيها.

وجبة كاملة 12 قطعة وكيس بطاطس 100جم 100 جنيه.

كيلو بانيه طازج 140 جنيها.

كيلو بانيه متبّل 40 جنيها وصولا إلى 100 جنيه.

كيلو جناح 50 جنيها.

كيلو دبوس 80 جنيها.

قوانص وكبد 70 جنيها.

كيلو موزة برازيلي 155 جنيها.

كيلو كلاوي مجمد 90 جنيها.

كيلو سجوق 70 جنيها.

كيلو كفتة 55 جنيها.