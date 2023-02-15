طريقة عمل الجلاش الحلو بأنواعه.. كاسترد ونوتيلا وشوكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الفتيات وربات المنازل عن طريقة عمل الجلاش الحلو بأنواعه المختلفة، لتعدها لأسرتها في المنزل كحلوى في فصل الشتاء، حتى تقضي معهم أحلى الأوقات وتبعتد عن الشراء من المحلات الجاهزة، التي يفضل تناولها الكثير كونها شهية ولذيذة، كما أنها من أكثر الأنواع التي تتواجد على المائدة الرمضانية التي يفصلنا عنها أيام قليلة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة عمل الجلاش بأنواعه، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الجلاش

نصف كيلو جلاش

سمن

2 كوب نوتيلا

2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة

كوب شربات

طريقة عمل جلاش بالنوتيلا

الخطوة الأولى، تسخين الفرن عند درجة حرارة 180، مع تقطيع ورق الجلاش على الشكل المفضل لكِ سواء مثلثات أو مستطيلات، بشرط أن تكون متساوية مع فردها ومن ثم دهنها بالسمن، ووضع الطبقات على بعضها البعض مع وضع الشوكولاتة بداخلها.

- الخطوة التالية، هي توزيع المكسرات فوق الشوكولاتة ولفها رول حسب الرغبة، ويتم تكرار الخطوات حتى تنتهي الكمية.

- في صينية مدهونة بالسمن، يتم رص رولات الجلاش، مع دهنها من الأعلى أيضًا.

- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا، وبعدها يتم صب الشربات عليها وهي ساخنة.

مقادير الجلاش بالكاسترد

2 لفة جلاش

سكر بودر

مكسرات مجروشة

كوب زبدة

كوب بسكويت لوتس مجروش

مربى تين

سمنة ذائبة

كوب شوكولاتة قابلة للدهن

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

- الخطوة الأولى هي خلط كل مكونات الكاسترد على البارد، وتقلب جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

- الخطوة الثانية هي رفع الخليط على النار، والتقليب المستمر على نار متوسطة، حتى يصبح القوام سميكًا.

- يتم إضافة الزبدة الباردة إلى الكاسترد ثم يرفع من على النار، وتقلب جيدًا حتى تذوب فيه تمامًا.

- يتم فرد الكاسترد على طبق كبير، وتغطيته بالبلاستيك الشفاف، ثم يترك ليبرد تمامًا.

- ترص طبقات الجلاش مع الدهن بالزبدة، بين كل طبقة وطبقة، مع إضافة النوتيلا مع المكسرات واللوتس والبسكويت والمربى، وتلف كل أطراف الجلاش تحت الطبقة السفلية، لغلق أطراف صينية الجلاش تماما.

- يرفع الجلاش من الفرن، ويرش بالسكر البودر، أو يسقى بالشربات البارد ويقدم.